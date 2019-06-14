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Зінченко встановив рекорд трансферної вартості

3.7тЧитати матеріал російською

Відмінна гра за національну збірну і клуб "Манчестер Сіті " вплинули на вартість українського півзахисника Олександра Зінченка, яка виросла одразу на 5 мільйонів евро.

Тепер разом із Андрієм Ярмоленком Зінченко розділив перше місце серед найдорожчих українських футболістів за версією авторитетного ресурсу Transfermarkt. Вартість кожного з футболістів оцінили в 20 мільйонів євро.

Олександр Зінченко

Олександр Зінченко

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А ось серед своїх іменитих одноклубників, український футболіст розділяє 16-18 місце.

Як повідомляв OBOZREVATEL, лідер збірної України Андрій Ярмоленко підколов свого партнера по команді Олександра Зінченка. Футболіст "Вест Хема" заявив, що жодного разу не чув якихось висловлювань про нього в Англії.

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Тема
Чемпіонат Англії
Особи
Олександр ЗінченкоАндрій Ярмоленко
Теги
ФК Манчестер Сітізбірна України з футболу
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