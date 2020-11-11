Зінченко: всі вже остерігаються збірну України

Півзахисник збірної України Олександр Зінченко вважає, що в матчах, які пройдуть перед стартом Євро-2020, акцент буде зроблений на структурі гри.

У коментарі офіційному YouTube-каналу Української асоціації футболу (УАФ) він заявив, що нашій команді потрібно повертати ті кондиції та зв'язки, які були у неї під час відбіркових матчів на чемпіонат Європи. За його словами, збірні Старого світу останнім часом почали набагато серйозніше ставитися до збірної України.

"Говорячи про нашу збірну, я думаю, що акцент буде зроблений на структурі гри. Ми повинні згадувати і покращувати наші зв'язки, ті кондиції, в яких ми були, особливо під час кваліфікації. Нам потрібно налаштовувати свою гру, тому що попереду на нас чекають дуже серйозні матчі на Євро-2020. Все залежить від нас. Я думаю, що збірна України добре дала про себе знати у всій Європі, тому всі знають нашу збірну і всі вже остерігаються та ставляться до нас набагато серйозніше, ніж це було раніше", – розповів Зінченко.

Як повідомляв OBOZREVATEL, перед матчем проти збірної Польщі, який відбудеться в середу, 11 листопада, головний тренер нашої команди Андрій Шевченко заявив, що в України немає основного і неосновного складу.