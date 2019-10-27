"Скидав в командний чат відео": вчинок Зінченка вразив "Манчестер Сіті"

Український півзахисник "Манчестер Сіті" Олександр Зінченко вразив співробітників англійського клубу і партнерів по команді своєю роботою в тренажерному залі

"Бувало, ми з Чікі Бегірістайном (спортдир клубу – прим.) Заходимо в зал, щоб позайматися на велотренажерах, а Зінченко вже там. Працює і стає ще сильніше", – призводить tribuna.com слова помічника спортивного директора "МанСіті" Жоана Патсі з книги "Сіті Пепа: Створення суперкоманди".

Підтверджує його слова захисник Емерік Лапорт.

"Зінченко скидав в командний чат відео, як займається в залі, пихкаючи, як божевільний. Наче його девіз: "Ніяких вихідних". Ніхто з нас, звичайно, не вірив йому", – сказав Лапорт.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Олександр Зінченко повторив історичний рекорд чемпіонату Англії за тривалістю переможних матчів. У серпні українець разом зі своєю командою виграв Суперкубок Англії.

В минулому сезоні Зінченко разом з "МанСіті" став чемпіоном Англії і виграв Кубок ліги, а в травні 2019 завоював Кубок Англії.

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