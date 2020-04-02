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2 квітня • оновлено в 09:51
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Зінченко вийшов до півфіналу турніру з FIFA 20: спортивні підсумки 1 квітня

1.1т
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УЄФА офіційно переніс початок майбутнього футбольного сезону, а український футболіст Олександр Зінченко вийшов до півфіналу турніру з FIFA 20.

OBOZREVATEL презентує головні спортивні новини середи, 1 квітня.

Крім того, від коронавірусу помер колишній президент французького "Марселя". Наші читачі вважають найцікавішими такі матеріали:

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Автор
Олександр Чеканов Олександр Чеканов
Особи
Луїш Каштру Олександр Емельяненко Олександр Зінченко Еліна Світоліна
Теги
ФК Шахтар УЄФА
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