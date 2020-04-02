Зінченко вийшов до півфіналу турніру з FIFA 20: спортивні підсумки 1 квітня

УКРАЇНА: Підтверджені випадки: 794. Вилікувалися: 13. Померли: 20.

У всьому світі захворіли понад 935 тисяч осіб, з яких померли понад 47 тисяч.

Українським медикам втричі збільшили оклад.

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