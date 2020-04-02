Зінченко вийшов до півфіналу турніру з FIFA 20: спортивні підсумки 1 квітня

УЄФА офіційно переніс початок майбутнього футбольного сезону, а український футболіст Олександр Зінченко вийшов до півфіналу турніру з FIFA 20.
OBOZREVATEL презентує головні спортивні новини середи, 1 квітня.
Крім того, від коронавірусу помер колишній президент французького "Марселя". Наші читачі вважають найцікавішими такі матеріали:
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