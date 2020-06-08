Зінченко відреагував на слова про його бажання отримати російське громадянство
Один із лідерів збірної України Олександр Зінченко назвав маячнею слова футбольного агента Олега Єрьоміна, який заявив, що наш співвітчизник хотів отримати російський паспорт.
"Маячня", – написав Зінченко під новиною про це на Instagram-каналі "Брутальний футбол".
Нагадаємо, що до 2014 року Олександр виступав за донецький "Шахтар". Взимку 2015 року він підписав контракт з "Уфою", за яку грав до літа 2016-го, після чого перейшов у "Манчестер Сіті".
Відзначимо, що раніше слова агента підтвердив і головний тренер "Уфи" Вадим Євсєєв, який сказав, що Зінченко міг отримати російське громадянство.
Як повідомляв OBOZREVATEL, Єрьомін заявив, що після завершення співпраці з "гірниками" українець намагався пробитися в найсильніші команди Росії та міг отримати паспорт громадянина РФ.