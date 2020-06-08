Зінченко відреагував на слова про його бажання отримати російське громадянство

Михайло Морозов Футбол 15:27, 8.06.2020

Один із лідерів збірної України Олександр Зінченко назвав маячнею слова футбольного агента Олега Єрьоміна, який заявив, що наш співвітчизник хотів отримати російський паспорт.

"Маячня", – написав Зінченко під новиною про це на Instagram-каналі "Брутальний футбол".

Олександр Зінченко
@brutfootball

Нагадаємо, що до 2014 року Олександр виступав за донецький "Шахтар". Взимку 2015 року він підписав контракт з "Уфою", за яку грав до літа 2016-го, після чого перейшов у "Манчестер Сіті".

Відзначимо, що раніше слова агента підтвердив і головний тренер "Уфи" Вадим Євсєєв, який сказав, що Зінченко міг отримати російське громадянство.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Єрьомін заявив, що після завершення співпраці з "гірниками" українець намагався пробитися в найсильніші команди Росії та міг отримати паспорт громадянина РФ.

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