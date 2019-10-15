Півзахисник збірної України Олександр Зінченко став героєм жартівливого відео, яке зробив його клуб, щоб привітати футболіста.

Англійський "Манчестер Сіті" у себе в Twitter виклав нарізку фрагментів з моментами святкування після перемоги в Києві над командою Португалією.

За кілька годин ролик зібрав понад 1 тисячі ретвітів і порядку 8.5 тис. відміток "подобається".

OBOZREVATEL пропонує своїм читачам самим насолодитися щирою радістю нашого знаменитого співвітчизника.

Як повідомляв OBOZREVATEL, 14 жовтня збірна України з рахунком 2:1 обіграла Португалію у відборі на чемпіонат Європи з футболу-2020 і з першого місця кваліфікувалася на цей турнір.

Після гри вболівальники в соцмережах влаштували бурхливе святкування цього успіху національної команди.

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