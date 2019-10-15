Головна Новини
15 жовтня • оновлено в 19:58
МоваЯзык
Економіка Шоу

/ Новини футболу

Зінченко не стримався після перемоги збірної України і підірвав інтернет - яскраве відео

2.7т Читати матеріал російською

Півзахисник збірної України Олександр Зінченко став героєм жартівливого відео, яке зробив його клуб, щоб привітати футболіста.

Англійський "Манчестер Сіті" у себе в Twitter виклав нарізку фрагментів з моментами святкування після перемоги в Києві над командою Португалією.

За кілька годин ролик зібрав понад 1 тисячі ретвітів і порядку 8.5 тис. відміток "подобається".

OBOZREVATEL пропонує своїм читачам самим насолодитися щирою радістю нашого знаменитого співвітчизника.

Новини
Забутий подвиг і облом Роналду: 5 висновків, в які важко повірити після перемоги України над Португалією

Як повідомляв OBOZREVATEL, 14 жовтня збірна України з рахунком 2:1 обіграла Португалію у відборі на чемпіонат Європи з футболу-2020 і з першого місця кваліфікувалася на цей турнір.

Після гри вболівальники в соцмережах влаштували бурхливе святкування цього успіху національної команди.

Дізнавайся результати матчів Ліги чемпіонів у нас в Telegram!

Читайте всі новини по темі "Україна - Португалія" на сайті "OBOZREVATEL".

Тема
Україна - Португалія
Особа
Олександр Зінченко
Місце
Україна Київ
Поділитися у Facebook
0
Коментарі
0
2
Смішно
6
Цікаво
0
Сумно
0
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Блоги / думки

ads pixel