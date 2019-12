Зінченко став найкращим у новому рейтингу АПЛ

Футболіст збірної України та "Манчестер Сіті" Олександр Зінченко став найкращим гравцем англійської Прем'єр-ліги за ефективністю участі в атаках своєї команди.

Як повідомляє Twitter-аккаунт The Tactical Times, українець має найвищий xGBuildup90 у всій лізі – 0,92. Цей показник дозволяє оцінити внесок більш захисних футболістів в атаки команди. Він не враховує пряму загрозу воротам, відкидаючи всі удари й асисти, і дозволяє зробити акцент на передачах, які передували гольовим моментам.

For the sake of comparison and transparency, here's the Premier League top 5 with> 500 mins. (It's just Man City, obviously)



xGBuildup90 / xGChain90



Zinchenko 0.92 / 0.98

Rodrigo 0.86 / 0.93

Mahrez 0.79 / 1.53

De Bruyne 0.76 / 1.37

B. Silva 0.73 / 1.28



Stupendous. https://t.co/14rRhX4rsS