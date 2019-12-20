Головна Новини
20 грудня • оновлено в 10:30
МоваЯзык
Економіка Шоу

/ Новини футболу

Зінченко став найкращим у новому рейтингу АПЛ

878
Читати матеріал російською

Футболіст збірної України та "Манчестер Сіті" Олександр Зінченко став найкращим гравцем англійської Прем'єр-ліги за ефективністю участі в атаках своєї команди.

Як повідомляє Twitter-аккаунт The Tactical Times, українець має найвищий xGBuildup90 у всій лізі – 0,92. Цей показник дозволяє оцінити внесок більш захисних футболістів в атаки команди. Він не враховує пряму загрозу воротам, відкидаючи всі удари й асисти, і дозволяє зробити акцент на передачах, які передували гольовим моментам.

Олександр Зінченко

Олександр Зінченко

Варто відзначити, що вся перша п'ятірка рейтингу складається з гравців "Манчестер Сіті": другим йде Родрі з показником 0,86, третім Марез – 0,79, а у Де Брюйне і Бернарду Сілви 0,76 і 0,73, відповідно. У топ-10 АПЛ за цим показником знаходяться 8 футболістів "МанСіті" та 2 гравця "Челсі".

Новини
ФІФА опублікувала новий рейтинг збірних: де Україна

Як повідомляв OBOZREVATEL, українець Роман Зозуля пояснив свою патріотичну позицію у відповідь на образи з боку фанатів "Райо Вальєкано".

Подивися першим нову відверту фотосесію Світоліної у нас в Telegram!

Читайте всі новини по темі "Чемпіонат Англії" на сайті "OBOZREVATEL".

Тема
Чемпіонат Англії
Особа
Олександр Зінченко
Місце
Англія Манчестер
Теги
ФК Манчестер Сіті ФК Челсі
Поділитися у Facebook
0
Коментарі
0
0
Смішно
2
Цікаво
0
Сумно
0
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Новини спорту

Топпублікації

Топблоги