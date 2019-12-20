Зінченко став найкращим у новому рейтингу АПЛ

Футболіст збірної України та "Манчестер Сіті" Олександр Зінченко став найкращим гравцем англійської Прем'єр-ліги за ефективністю участі в атаках своєї команди.

Як повідомляє Twitter-аккаунт The Tactical Times, українець має найвищий xGBuildup90 у всій лізі – 0,92. Цей показник дозволяє оцінити внесок більш захисних футболістів в атаки команди. Він не враховує пряму загрозу воротам, відкидаючи всі удари й асисти, і дозволяє зробити акцент на передачах, які передували гольовим моментам.

Олександр Зінченко

For the sake of comparison and transparency, here's the Premier League top 5 with> 500 mins. (It's just Man City, obviously)



xGBuildup90 / xGChain90



Zinchenko 0.92 / 0.98

Rodrigo 0.86 / 0.93

Mahrez 0.79 / 1.53

De Bruyne 0.76 / 1.37

B. Silva 0.73 / 1.28



Stupendous. https://t.co/14rRhX4rsS - The Tactical Times (@Tactical_Times) December 17, 2019

Варто відзначити, що вся перша п'ятірка рейтингу складається з гравців "Манчестер Сіті": другим йде Родрі з показником 0,86, третім Марез – 0,79, а у Де Брюйне і Бернарду Сілви 0,76 і 0,73, відповідно. У топ-10 АПЛ за цим показником знаходяться 8 футболістів "МанСіті" та 2 гравця "Челсі".

Як повідомляв OBOZREVATEL, українець Роман Зозуля пояснив свою патріотичну позицію у відповідь на образи з боку фанатів "Райо Вальєкано".

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