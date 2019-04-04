Зінченко розповів про тяжку травму і назвав терміни відновлення

Український футболіст англійського "Манчестер Сіті" Олександр Зінченко впевнений, що зможе через тиждень повернутися до повноцінних тренувань.

Олександр Зінчнко

"Невелике розтягнення задньої поверхні стегна. Я думаю, на відновлення піде близько десяти днів. Користуючись нагодою, звичайно ж хотів би подякувати вболівальникам, за те що підтримують мене, за теплі повідомлення. Обіцяю повернутися сильніше. Перші дні будуть тримати холод, а вже через днів п'ять планую почати бігову роботу", – цитує Зінченка телеканал "Футбол".

Як повідомляв OBOZREVATEL, Зінченко отримав серйозне пошкодження в домашньому матчі 33-го туру чемпіонату Англії і був змушений покинути поле вже на 19-й хвилині. Ця травма викликала справжню паніку серед місцевих уболівальників.

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