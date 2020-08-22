Зінченко розповів про реакцію Гвардіоли після вильоту 'Манчестер Сіті' з Ліги чемпіонів

Український футболіст англійського "Манчестер Сіті" Олександр Зінченко в інтерв'ю своїй дружині, журналістці Владi Седан, зізнався, що головний тренер команди Пеп Гвардіола навіть не зайшов до них в роздягальню, після чвертьфіналу Ліги чемпіонів з "Ліоном".

За словами Зіченко, йому самому дуже важко далася ця поразка.

"Я сам не можу відійти від цього всього. Все, що там відбувалося... Головний тренер навіть не зайшов в роздягальню, не сказав ні слова після гри. Що говорити, якщо і так все зрозуміло?! Прикро дуже за таких футболістів як Давид Сілва і Клаудіо Браво, які провели свою останню гру за "Манчестер Сіті". Хотілося б виграти цей турнір для них. Але ось на такій ноті вийшло піти у відпустку, на жаль. Але це футбол", – сказав Зінченко в ефірі Youtube-каналу "Влада Седан".

Як повідомляв OBOZREVATEL, матч 1/4 фіналу ЛЧ "Манчестер Сіті" – "Ліон" завершився з рахунком 1:3. У півфіналі "Ліон" поступився мюнхенській "Баварії" (0:3).

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