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Зінченко розгромив Ярмоленка в півфіналі "Азія Трофі"

1.2т Читати матеріал російською

Англійський "Манчестер Сіті", за який виступає українець Олександр Зінченко, обіграв земляків з "Вест Хему" з Андрієм Ярмоленком у складі.

Зустріч у китайському Нанкіні в рамках півфіналу передсезонного товариського турніру "Азія Трофі" завершилася з рахунком 4:1.

Обидва українські футболісти з'явилися на полі в другій половині матчу. Зінченко вийшов на заміну на 62-й хвилині зустрічі, замінивши на лівому фланзі оборони Анхеліньо. Ярмоленко в дебюті другого тайму на правому фланзі півзахисту змінив Феліпе Андерсона.

У Андрія був відмінний шанс забити гол, але його удар з близької дистанції прийняла на себе штанга.

Манчестер Сіті - Вест Хем 4:1

Голи: Д. Сілва, 33, Нмеча, 36 (пен), Стерлінг, 59, 72 - Нобл, 26 (пен).

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Як повідомляв OBOZREVATEL, 11 липня Андрій Ярмоленко повернувся до повноцінних тренувань після більш ніж 8-місячної паузи.

20 жовтня минулого року Андрій отримав важку травму ахілла під час лондонського дербі проти "Тоттенхема".

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Особи
Андрій Ярмоленко Олександр Зінченко
Місце
Китай Нанкін
Теги
ФК Манчестер Сіті ФК Вест Хем
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