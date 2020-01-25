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25 січня • оновлено в 17:35
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Зінченка побили в "коридорі ганьби" - відеофакт

3.5т
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Український футболіст "Манчестер Сіті" Олександр Зінченко піддався екзекуції під час тренування своєї команди.

Олександр Зінченко

Олександр Зінченко

Захисник збірної України не впорався з однією з вправ, за що відразу був покараний. Гравці команди вишикувалися в своєрідний "коридор ганьби", через який пройшли одноклубники, що провинилися, в тому числі і українець. Кожен член "Манчестер Сіті" відважив Олександру по запотиличник.

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Як повідомляв OBOZREVATEL, головний тренер "Енергії" Олег Федорчук упевнений, що у гравця "Манчестер Сіті" Олександра Зінченка найближчим часом виникнуть великі проблеми з потраплянням до складу англійської команди.

Нагадаємо, що 4 січня Зінченко вийшов в стартовому складі на матч 1/32 фіналу Кубка Англії і 19-й хвилині відкрив рахунок в поєдинку проти "Порт Вейл", забивши прекрасний гол.

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Автор
Максим Богданов
Тема
Чемпіонат Англії
Особа
Олександр Зінченко
Місце
Англія
Тег
ФК Манчестер Сіті
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Понтелеймон Кулиш
Понтелеймон Кулиш
вот хоть бы слова, падлы, сказали о Триумфе России на ЧЕ по фигурному катанию!
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Чистяков Шурик
Чистяков Шурик
Понтелеймон Кулиш, Ну что ты))) Эта тема запретна на окраине)))
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