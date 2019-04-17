Зінченко не врятує! "Манчестер Сіті" - "Тоттенхем": онлайн 1/4 фіналу Ліги чемпіонів

Хоча Пеп Гвардіола не втомлюється повторювати про прихід в "Манчестер Сіті" не заради перемоги в Лізі чемпіонів, саме "Сіті" повсюдно вважається фаворитом турніру. Але поки ризикує не пройти навіть 1/4 фіналу.

У першому протистоянні з "Тоттенхемом" манчестерці виявилися безсилі проти організованої та системної оборони лондонців. Тепер в матчі-відповіді, який пройде на стадіоні "Сіті оф Манчестер" 17 квітня, команді Гвардіоли доведеться ризикувати ще більше та не пропускати. Це ті самі слабкі місця, в які "Тоттенхем" любить бити під час своїх контратак.

Правда, лондонці в першому матчі чвертьфіналу втратили свого ключового гравця атаки - форварда Харрі Кейна. У "Ман Сіті" ж шкодують про травму українця Олександра Зінченка, який в цьому сезоні з позиції лівого захисника істотно посилив і урізноманітнив командні атаки.

OBOZREVATEL проведе онлайн-трансляцію матчу з Манчестера, який почнеться о 22:00 за київським часом

ЛІГА ЧЕМПІОНІВ. 1/4 ФІНАЛУ (МАТЧ-ВІДПОВІДЬ)

Манчестер (Англія). "Сіті оф Манчестер". 22:00

Головний арбітр: Джюнейт Чакир (Туреччина)

"Манчестер Сіті" (Англія) - "Тоттенхем" (Англія) - 0:0

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Матч ще не розпочався

ДЕ ДИВИТИСЬ

Англійське дербі в Лізі чемпіонів в Україні можна буде подивитися в трансляції каналу "Футбол 1". Також показ матчу в своєму ефірі організують російські телеканали "Матч ТВ" і білоруський "Білорусь 5".

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