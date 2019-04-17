МоваЯзык
Візьміть участь
у розіграші
подушки «Венето Комфорт Антистрес» Взяти участь
Приз
Реєстрація
ЕкономікаШоу

/Новини футболу

Зінченко не врятує! "Манчестер Сіті" - "Тоттенхем": онлайн 1/4 фіналу Ліги чемпіонів

576Читати матеріал російською

Хоча Пеп Гвардіола не втомлюється повторювати про прихід в "Манчестер Сіті" не заради перемоги в Лізі чемпіонів, саме "Сіті" повсюдно вважається фаворитом турніру. Але поки ризикує не пройти навіть 1/4 фіналу.

У першому протистоянні з "Тоттенхемом" манчестерці виявилися безсилі проти організованої та системної оборони лондонців. Тепер в матчі-відповіді, який пройде на стадіоні "Сіті оф Манчестер" 17 квітня, команді Гвардіоли доведеться ризикувати ще більше та не пропускати. Це ті самі слабкі місця, в які "Тоттенхем" любить бити під час своїх контратак.

Правда, лондонці в першому матчі чвертьфіналу втратили свого ключового гравця атаки - форварда Харрі Кейна. У "Ман Сіті" ж шкодують про травму українця Олександра Зінченка, який в цьому сезоні з позиції лівого захисника істотно посилив і урізноманітнив командні атаки.

OBOZREVATEL проведе онлайн-трансляцію матчу з Манчестера, який почнеться о 22:00 за київським часом

Новини
"Я не знаю": Зінченко загнав у глухий кут Гвардіолу

ЛІГА ЧЕМПІОНІВ. 1/4 ФІНАЛУ (МАТЧ-ВІДПОВІДЬ)

Манчестер (Англія). "Сіті оф Манчестер". 22:00

Головний арбітр: Джюнейт Чакир (Туреччина)

"Манчестер Сіті" (Англія) - "Тоттенхем" (Англія) - 0:0

_______________________________________

Матч ще не розпочався

ДЕ ДИВИТИСЬ

Англійське дербі в Лізі чемпіонів в Україні можна буде подивитися в трансляції каналу "Футбол 1". Також показ матчу в своєму ефірі організують російські телеканали "Матч ТВ" і білоруський "Білорусь 5".

Найкрасивіші дівчата у нас в Instagram!

Читайте всі новини по темі "Ліга чемпіонів" на сайті "OBOZREVATEL".

Тема
Ліга чемпіонів
Особи
Пеп ГвардіолаОлександр ЗінченкоХаррі Кейн
Місце
АнгліяМанчестер
Теги
ФК Манчестер СітіТоттенхем Хотспур
Поділитися у Facebook
0
Коментарі
1
0
Смішно
0
Цікаво
0
Сумно
0
Треш
Щоб проголосувати за коментар чи залишити свій коментар на сайті, до свого облікового запису MyOboz або зареєструйтеся, якщо її ще немає.
Зареєструватися
Показати коментарі
Нові
Старі
Кращі
Найгірші
Коментарі на сайті не модеровані

Блоги / думки