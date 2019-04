"МанСіті" озвучив погану інформацію про Зінченка

Український захисник "Манчестер Сіті" Олександр Зінченко, швидше за все, не зможе допомогти своїй команді в матчі-відповіді 1/4 фіналу Ліга чемпіонів проти "Тоттенхема".

Напередодні поєдинку офіційний сайт "Сіті" розмістив відео тренування команди, де стало зрозуміло, що Зінченко не бере участі в підготовці до найважливішої гри "городян". А ось його прямий конкурент за місце в основі — Менді, разом з усіма іншими футболістами Гвардіоли проводив інтенсивні заняття на футбольному полі.

