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"МанСіті" озвучив погану інформацію про Зінченка

1.2тЧитати матеріал російською

Український захисник "Манчестер Сіті" Олександр Зінченко, швидше за все, не зможе допомогти своїй команді в матчі-відповіді 1/4 фіналу Ліга чемпіонів проти "Тоттенхема".

Напередодні поєдинку офіційний сайт "Сіті" розмістив відео тренування команди, де стало зрозуміло, що Зінченко не бере участі в підготовці до найважливішої гри "городян". А ось його прямий конкурент за місце в основі — Менді, разом з усіма іншими футболістами Гвардіоли проводив інтенсивні заняття на футбольному полі.

Олександр Зінченко

Олександр Зінченко

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Зінченко розповів про серйозність травми і назвав терміни відновлення

Нагадаємо, що український захисник "Манчестер Сіті" Олександр Зінченко отримав серйозне пошкодження в домашньому матчі 33-го туру чемпіонату Англії проти "Кардіффа".

22-річний футболіст збірної України потягнув задню поверхню стегна і був замінений на 19-й хвилині. За попередніми прогнозами, гравець пропустить два-три тижні.

Олександр Зінченко

Олександр Зінченко

У першому матчі 1/4 фіналу Ліги чемпіонів у Лондоні підопічні Гвардіоли поступилися "Тоттенхему" 0:1. Матч-відповідь відбудеться в Манчестері 17 квітня.

OBOZREVATEL буде вести онлайн-трансляцію цієї зустрічі. Початок — о 22:00 за київським часом.

Як повідомляв OBOZREVATEL, вболівальники "Манчестер Сіті" впали в справжній шок після того, як український футболіст "городян" Олександр Зінченко отримав травму і не зміг продовжити поєдинок із "Кардіффом".

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Тема
Ліга чемпіонів
Особи
Олександр ЗінченкоПеп Гвардіола
Місце
АнгліяМанчестер
Теги
ФК Манчестер СітіТоттенхем Хотспур
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