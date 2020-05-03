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3 травня • оновлено в 23:21
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Зінченко назвав українця, здатного посилити "Манчестер Сіті"

6.1т
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Гравець англійського "Манчестер Сіті" і збірної України Олександр Зінченко впевнений, що його команду міг би посилити Микола Матвієнко.

Олександр Зінченко

Олександр Зінченко

Football.ua

"Це Матвієнко, хоча йому ще потрібно працювати, розвиватися і прогресувати. Конкурент на мою позицію? Так, хочу запросити конкурента. Є в Україні й інші талановиті хлопці – Циганков, Миколенко. Не хочу обійти когось увагою. Найголовніше – потрапити в гарні руки, до свого тренера, щоб бути в своїй команді і розвиватися", – заявив Зіченко в прямому ефірі в Instagram УАФ.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Зінченко зізнався, що був вражений пустельним Манчестером на карантині.

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Автор
Максим Богданов Максим Богданов
Особи
Олександр Зінченко Микола Матвiенко
Тег
ФК Манчестер Сіті
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