Зінченко назвав українця, здатного посилити "Манчестер Сіті"

Гравець англійського "Манчестер Сіті" і збірної України Олександр Зінченко впевнений, що його команду міг би посилити Микола Матвієнко.

Олександр Зінченко Football.ua

"Це Матвієнко, хоча йому ще потрібно працювати, розвиватися і прогресувати. Конкурент на мою позицію? Так, хочу запросити конкурента. Є в Україні й інші талановиті хлопці – Циганков, Миколенко. Не хочу обійти когось увагою. Найголовніше – потрапити в гарні руки, до свого тренера, щоб бути в своїй команді і розвиватися", – заявив Зіченко в прямому ефірі в Instagram УАФ.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Зінченко зізнався, що був вражений пустельним Манчестером на карантині.

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