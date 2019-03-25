Зінченка назвали монстром: спортивні підсумки 24 березня

Фанати англійського "Манчестер Сіті" назвали Олександра Зінченка справжнім монстром після матчу збірної України з Португалією, а екс-чемпіон Абсолютного бійцівського чемпіонату (UFC) Ентоні Петтіс здобув яскраву перемогу в кривавому бою. OBOZREVATEL представляє головні спортивні новини неділі, 24 березня.
Крім того, екс-суперник Володимира Кличка болгарин Кубрат Пулєв виграв важливий бій у США. Наші читачі вважають найбільш цікавими такі матеріали:
Боксер у чемпіонському бою почав дражнити суперника і був нокаутований
"Ми створили монстра!" В Англії вражені грою Зінченка за збірну України
Екс-чемпіон UFC нокаутував суперника неймовірним "ударом Супермена"
Побитий Кличком боксер здобув ефектну перемогу в США — відео нокдауну
Офіційно: сенсаційний кривдник Кличка отримав суперника і дату бою
"Бурхливий секс" на скачках в Ірландії потрапив в ефір
"Мені щиро шкода..." Шовковський звернувся до своїх підписників
Тисни! Підписуйся! Читай тільки найкраще!