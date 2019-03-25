Зінченка назвали монстром: спортивні підсумки 24 березня

Фанати англійського "Манчестер Сіті" назвали Олександра Зінченка справжнім монстром після матчу збірної України з Португалією, а екс-чемпіон Абсолютного бійцівського чемпіонату (UFC) Ентоні Петтіс здобув яскраву перемогу в кривавому бою. OBOZREVATEL представляє головні спортивні новини неділі, 24 березня.

Крім того, екс-суперник Володимира Кличка болгарин Кубрат Пулєв виграв важливий бій у США. Наші читачі вважають найбільш цікавими такі матеріали:

Боксер у чемпіонському бою почав дражнити суперника і був нокаутований

"Ми створили монстра!" В Англії вражені грою Зінченка за збірну України

Екс-чемпіон UFC нокаутував суперника неймовірним "ударом Супермена"

Побитий Кличком боксер здобув ефектну перемогу в США — відео нокдауну

Офіційно: сенсаційний кривдник Кличка отримав суперника і дату бою

"Бурхливий секс" на скачках в Ірландії потрапив в ефір

"Мені щиро шкода..." Шовковський звернувся до своїх підписників

Тисни! Підписуйся! Читай тільки найкраще!