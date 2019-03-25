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Зінченка назвали монстром: спортивні підсумки 24 березня

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Фанати англійського "Манчестер Сіті" назвали Олександра Зінченка справжнім монстром після матчу збірної України з Португалією, а екс-чемпіон Абсолютного бійцівського чемпіонату (UFC) Ентоні Петтіс здобув яскраву перемогу в кривавому бою. OBOZREVATEL представляє головні спортивні новини неділі, 24 березня.

Крім того, екс-суперник Володимира Кличка болгарин Кубрат Пулєв виграв важливий бій у США. Наші читачі вважають найбільш цікавими такі матеріали:

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Особи
Олександр ЗінченкоТайсон Ф'юріКубрат ПулєвОлександр Шовковський
Тег
збірна України з футболу
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Broger Mikayla
Broger Mikayla
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