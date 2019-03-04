Зінченко інтригує, Кравець звинувачує: топ-подій українців у Європі

Початок весни став сприятливим для українських футболістів у чемпіонатах інших країн. Два Суперкубки, голи і визнання в топ-лізі — відмінний урожай у перших числах березня.
Поки Руслан Малиновський притих у Бельгії, а Роман Зозуля пропускав свій матч в Іспанії через дискваліфікацію, на сцену вийшли інші. Екс-форвард "Динамо" Артем Кравець потихеньку стає одним із кращих у Туреччині, а двоє українців паралельно взяли Суперкубки. Хто і як ловив свою славу, в традиційній рубриці розповідає OBOZREVATEL.
Зінченко стає кращим, але збирається йти?
Після виграного фіналу Кубка Ліги проти "Челсі" на Олександра Зінченка просто "впала" купа позитиву. Гравця визнали одним із кращих у фіналі Кубка, а потім вручили звання "Гравець матчу" в поєдинку з "Вест Хемом" в АПЛ. До всього іншого чи не кожну прес-конференцію українця розхвалює Хосеп Гвардіола. Олександр буквально "купається" в променях слави.
Олександр Зінченко
Останні досягнення Зінченка не могли пройти повз номінації "Кращий гравець місяця". Українець одразу потрапив у трійку призерів разом із Серхіо Агуеро та Рахімом Стерлінгом, і зараз впевнено випереджає обох, маючи 57 відсотків голосів (з 14 812 тих, хто проголосував). Якщо Олександр виграє, це буде дебютне і абсолютно нове його досягнення в Англії. А в цілому українці в Прем'єр-лізі ставали "гравцем місяця" в своїх командах ще з часів Андрія Шевченка.
Дуже цікаво, що з такою хвилею слави одразу з'явилися розмови про можливий відхід Зінченка влітку. Нібито він завдяки своєму прогресу вже зацікавив декілька топ-клубів, а Гвардіола зізнався, що вже розглядає деякі кандидатури на позицію лівого захисника. Але футболіст поки не дає натяку на будь-які припущення, адже ситуація може бути продиктована лише бажанням агентів на хвилі успіхів Олександра спробувати або вибити для нього новий контракт у "Ман Сіті", або влаштувати його великий трансфер. Але в підсумку тут все залежить від Гвардіоли і самого Зінченка, які, схоже, не особливо хочуть розлучатися один із одним і готові продовжувати співпрацю.
В останньому турі після перемоги над "Борнмутом" (1:0) "Манчестер Сіті" став лідером АПЛ, тепер випереджаючи "Ліверпуль" на 1 бал. Якщо "городяни" виграють чемпіонат, Зінченко другий сезон поспіль зможе стати чемпіоном Англії.
Кравець забив і звинуватив арбітрів у крадіжці
Вогненним вийшов вікенд у Туреччині в нападника "Кайсеріспора" Артема Кравця. Він відмінно "пошумів" у матчі з "Бешикташем", забив один із голів своєї команди, але "Кайсері" в інтригуючій кінцівці таки втратили перемогу (підсумок — 2:2).
Кравець все більше набирає обертів у 2019-му, стаючи справжньою рушійною силою "Кайсеріспора", у 7-ми матчах цього року забивши вже тричі. "Кайсері" ж впевнено рветься в зону Ліги Європи (3-4 місце в чемпіонаті), і міг би зараз бути ще ближчим, якби переміг "Бешикташ".
За словами Кравця, перемога була упущена дуже прикро, і "червоно-жовті" заслуговували 3 очки, але один із голів (який міг стати переможним) рефері вкрали. "Кайсеріспор" забив після подачі стандарту, але суддя з переглядом VAR відмінив взяття воріт.
Мілевський починає сезон завоюванням Суперкубка Білорусі
Опальний Артем Мілевський хоч і випав із топового футболу, але вміння брати трофеї не втрачає — днями українець "поставив на полицю" Суперкубок Білорусі-2019.
Артем Мілевський (№10) із Суперкубком Білорусі
facebook.com/dynamobrest
Повернувшись у "Динамо" Брест взимку після скандалу і невеликої паузи, Міля знову влаштувався в Бресті та вийшов в основі на Суперкубок Білорусі проти БАТЕ (сезон у Білорусі проходить за системою "осінь-весна"). Артем хоч і не забив, але провів на полі весь матч і постійно створював тиск на захист суперника. У підсумку "Динамо" виграло 3:1, завоювавши другий Суперкубок поспіль. А для Мілевського це став уже 13-й трофей у кар'єрі (раніше він був чемпіоном України, володарем Кубка і Суперкубка України, а також по разу брав Кубок і Суперкубок Білорусі).
Також у грі за "Динамо" взяли участь ще двоє українців — хавбек Олександр Нойок та форвард Олексій Хобленко. Нойок вийшов на поле з першої хвилини і посприяв третьому голу "динамівців", зробивши подачу зі штрафного. Хобленко ж вийшов на заміну тільки на 81-й хвилині.
Григорчук повернувся і взяв Суперкубок Казахстану
Ще один Суперкубок у "скарбничку" українців в цьому сезоні приніс тренер Роман Григорчук, який грає в казахстанській "Астані". У матчі-відкритті сезону команда Григорчука обіграла "Кайрат" — 2:0.
Роман Григорчук
fcastana.kz
Цікаво, що це був перший офіційний матч Григорчука біля керма "Астани" за останні півроку. Роман Йосипович ще влітку 2018-го виїхав із Казахстану, залишивши управління командою на свій тренерський штаб. І хоча місцеві ЗМІ вже остаточно розпрощалися з українцем, у результаті це не стало звільненням — керівництво "Астани" надало Григорчуку своєрідну відпустку й чекало його більше півроку. І тепер тренер знову біля керма команди, повноцінно починаючи новий сезон.
Причини ж такої незвичайної тривалої відсутності Григорчука так і залишилися невідомими. Тренер за першої ліпшої можливості "закриває" тему, але протягом цього часу багато чого сходилося до версії із сімейними проблемами.
Голодюк починає рахунок голам відмінним ударом зі штрафного
У січні багаторічний лідер "Карпат" Олег Голодюк перебрався в Угорщину, ставши гравцем останньої команди чемпіонату "Халадаш". 31-річний півзахисник уже встиг отримати місце в основі, а в останній грі, проти "Гонведа", відкрив рахунок і голам у новій команді. Українець відзначився в своєму фірмовому стилі — красивим ударом зі штрафного.
"Халадаш" йде на останньому місці в чемпіонаті Угорщини, відстаючи від рятівної, 10-ї позиції, на 11 очок. До кінця сезону у "Халадаша" залишається 10 турів, щоб врятуватися від вильоту.
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