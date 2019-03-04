Зінченко інтригує, Кравець звинувачує: топ-подій українців у Європі

Початок весни став сприятливим для українських футболістів у чемпіонатах інших країн. Два Суперкубки, голи і визнання в топ-лізі — відмінний урожай у перших числах березня.

Поки Руслан Малиновський притих у Бельгії, а Роман Зозуля пропускав свій матч в Іспанії через дискваліфікацію, на сцену вийшли інші. Екс-форвард "Динамо" Артем Кравець потихеньку стає одним із кращих у Туреччині, а двоє українців паралельно взяли Суперкубки. Хто і як ловив свою славу, в традиційній рубриці розповідає OBOZREVATEL.

Новини Зінченко став найкращим гравцем матчу АЛП

Зінченко стає кращим, але збирається йти?

Після виграного фіналу Кубка Ліги проти "Челсі" на Олександра Зінченка просто "впала" купа позитиву. Гравця визнали одним із кращих у фіналі Кубка, а потім вручили звання "Гравець матчу" в поєдинку з "Вест Хемом" в АПЛ. До всього іншого чи не кожну прес-конференцію українця розхвалює Хосеп Гвардіола. Олександр буквально "купається" в променях слави.

Олександр Зінченко

Останні досягнення Зінченка не могли пройти повз номінації "Кращий гравець місяця". Українець одразу потрапив у трійку призерів разом із Серхіо Агуеро та Рахімом Стерлінгом, і зараз впевнено випереджає обох, маючи 57 відсотків голосів (з 14 812 тих, хто проголосував). Якщо Олександр виграє, це буде дебютне і абсолютно нове його досягнення в Англії. А в цілому українці в Прем'єр-лізі ставали "гравцем місяця" в своїх командах ще з часів Андрія Шевченка.

Дуже цікаво, що з такою хвилею слави одразу з'явилися розмови про можливий відхід Зінченка влітку. Нібито він завдяки своєму прогресу вже зацікавив декілька топ-клубів, а Гвардіола зізнався, що вже розглядає деякі кандидатури на позицію лівого захисника. Але футболіст поки не дає натяку на будь-які припущення, адже ситуація може бути продиктована лише бажанням агентів на хвилі успіхів Олександра спробувати або вибити для нього новий контракт у "Ман Сіті", або влаштувати його великий трансфер. Але в підсумку тут все залежить від Гвардіоли і самого Зінченка, які, схоже, не особливо хочуть розлучатися один із одним і готові продовжувати співпрацю.

В останньому турі після перемоги над "Борнмутом" (1:0) "Манчестер Сіті" став лідером АПЛ, тепер випереджаючи "Ліверпуль" на 1 бал. Якщо "городяни" виграють чемпіонат, Зінченко другий сезон поспіль зможе стати чемпіоном Англії.

Кравець забив і звинуватив арбітрів у крадіжці

Вогненним вийшов вікенд у Туреччині в нападника "Кайсеріспора" Артема Кравця. Він відмінно "пошумів" у матчі з "Бешикташем", забив один із голів своєї команди, але "Кайсері" в інтригуючій кінцівці таки втратили перемогу (підсумок — 2:2).

Кравець все більше набирає обертів у 2019-му, стаючи справжньою рушійною силою "Кайсеріспора", у 7-ми матчах цього року забивши вже тричі. "Кайсері" ж впевнено рветься в зону Ліги Європи (3-4 місце в чемпіонаті), і міг би зараз бути ще ближчим, якби переміг "Бешикташ".

За словами Кравця, перемога була упущена дуже прикро, і "червоно-жовті" заслуговували 3 очки, але один із голів (який міг стати переможним) рефері вкрали. "Кайсеріспор" забив після подачі стандарту, але суддя з переглядом VAR відмінив взяття воріт.

Мілевський починає сезон завоюванням Суперкубка Білорусі

Опальний Артем Мілевський хоч і випав із топового футболу, але вміння брати трофеї не втрачає — днями українець "поставив на полицю" Суперкубок Білорусі-2019.

Артем Мілевський (№10) із Суперкубком Білорусі facebook.com/dynamobrest

Повернувшись у "Динамо" Брест взимку після скандалу і невеликої паузи, Міля знову влаштувався в Бресті та вийшов в основі на Суперкубок Білорусі проти БАТЕ (сезон у Білорусі проходить за системою "осінь-весна"). Артем хоч і не забив, але провів на полі весь матч і постійно створював тиск на захист суперника. У підсумку "Динамо" виграло 3:1, завоювавши другий Суперкубок поспіль. А для Мілевського це став уже 13-й трофей у кар'єрі (раніше він був чемпіоном України, володарем Кубка і Суперкубка України, а також по разу брав Кубок і Суперкубок Білорусі).

Також у грі за "Динамо" взяли участь ще двоє українців — хавбек Олександр Нойок та форвард Олексій Хобленко. Нойок вийшов на поле з першої хвилини і посприяв третьому голу "динамівців", зробивши подачу зі штрафного. Хобленко ж вийшов на заміну тільки на 81-й хвилині.

Григорчук повернувся і взяв Суперкубок Казахстану

Ще один Суперкубок у "скарбничку" українців в цьому сезоні приніс тренер Роман Григорчук, який грає в казахстанській "Астані". У матчі-відкритті сезону команда Григорчука обіграла "Кайрат" — 2:0.

Роман Григорчук fcastana.kz

Цікаво, що це був перший офіційний матч Григорчука біля керма "Астани" за останні півроку. Роман Йосипович ще влітку 2018-го виїхав із Казахстану, залишивши управління командою на свій тренерський штаб. І хоча місцеві ЗМІ вже остаточно розпрощалися з українцем, у результаті це не стало звільненням — керівництво "Астани" надало Григорчуку своєрідну відпустку й чекало його більше півроку. І тепер тренер знову біля керма команди, повноцінно починаючи новий сезон.

Причини ж такої незвичайної тривалої відсутності Григорчука так і залишилися невідомими. Тренер за першої ліпшої можливості "закриває" тему, але протягом цього часу багато чого сходилося до версії із сімейними проблемами.

Голодюк починає рахунок голам відмінним ударом зі штрафного

У січні багаторічний лідер "Карпат" Олег Голодюк перебрався в Угорщину, ставши гравцем останньої команди чемпіонату "Халадаш". 31-річний півзахисник уже встиг отримати місце в основі, а в останній грі, проти "Гонведа", відкрив рахунок і голам у новій команді. Українець відзначився в своєму фірмовому стилі — красивим ударом зі штрафного.

"Халадаш" йде на останньому місці в чемпіонаті Угорщини, відстаючи від рятівної, 10-ї позиції, на 11 очок. До кінця сезону у "Халадаша" залишається 10 турів, щоб врятуватися від вильоту.

Підпишись на наш Telegram. Надсилаємо лише "гарячі" новини!