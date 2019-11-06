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6 листопада • оновлено в 19:34
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Зінченко і Ордець оцінили рішення Ракицького по збірній України

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Українські футболісти Олександр Зінченко та Іван Ордець одинакого відреагували на рішення Ярослава Ракицького завершити кар'єру в збірній України.

І гравець московського "Динамо" і англійського "Манчестер Сіті" написали в коментарях під постом Ракицького: "Легенда".

Зінченко і Ордець оцінили рішення Ракицького по збірній України

Ракицький свій перший матч за національну команду (проти Англії - 1:0) провів 10 жовтня 2009 року. Всього в його активі 54 поєдинки, в яких він забив 4 голи і зробив 3 ассисти.

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Останній раз Ракицький викликався в збірну 16 жовтня 2018 го на гру проти Чехії (1:0).

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Особи
Ярослав Ракицький Іван Ордець Олександр Зінченко
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