Зінченко і Коноплянка обіграли Польщу в FIFA 20

Збірна України, за яку виступали Євген Коноплянка та Олександр Зінченко виявилася сильнішою за збірну Польщі в комп'ютерній грі FIFA 20. Сума двох матчів – 8:6.

У першій грі Євген Коноплянка обіграв Матеуша Клиха (5:2), а в другій Олександр Зінченко поступився Мачею Рибусу (3: 4).

"COVID-19, на жаль, не поспішає відступати. Однак навіть у цей складний кризовий час місце змаганням і футболу! У вівторок, 14 квітня, о 20:00 на Youtube-каналі Української асоціації футболу пройшло онлайн-протистояння збірних команд Польщі та України. Футболісти обох національних команд оскаржили статус найсильнішого кіберфутбольного дуету в FIFA20", – йдеться в описі до відео, розміщеного на офіційному каналі УАФ в Youtube.

Як повідомляв OBOZREVATEL, у кінці березня Зінченко добув розгромну перемогу над російським нападником "Уфи" Данилом Круговим в 1/16 фіналу чемпіонату Європи з комп'ютерної гри FIFA 20.

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