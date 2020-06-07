Зінченко хотів отримати російський паспорт - агент

Український півзахисник "Манчестер Сіті" Олександр Зінченко, свого часу намагався перейти в російські топ-клуби, такі як "Зеніт" і "Спартак".

За словами футбольного агента Олег Єрьоміна, українець був також зацікавлений в отриманні російського паспорта.

Олександра Зінченка

"У Саші є агент - мій друг Анатолій Патук. Він намагався пропонувати Зінченка в "Спартак", в московське "Динамо", в "Зеніт", "Рубін". Була розмова про те, що Зінченко може отримати російський паспорт. Наскільки я знаю, такий намір було у батьків Саші і, відповідно, у нього. Але потім процес отримання громадянства затягнувся, і надійшло запрошення в збірну України. I всі питання відпали", – цитує Єрьоміна sport24.

Цю інформацію підтверджує і головний тренер "Уфи", за яку виступав Зінченко. Вадим Євсєєв заявив, що наш співвітчизник міг отримати російське громадянство.

Зінченко перейшов в "Уфу" з "Шахтаря" на початку 2015 року. Влітку 2016 го уфімци продали 23-річного футболіста в "Манчестер Сіті" за 2 мільйони євро. Transfermarkt оцінює його вартість в 24 мільйони.