Український півзахисник "МанСіті" Олександр Зінченко добув розгромну перемогу над російським нападником "Уфи" Данилом Круговим в 1/16 фіналу чемпіонату Європи з комп'ютерної гри FIFA 20.

Футболісти не змогли зіграти за свої збірні, так як ФІФА розводить команди України і Росії. Через це Зінченко вибрав "Ліверпуль", а Круговий - "Барселону". Матч завершився з рахунком 6:1 на нашу користь.

Організатором турніру під назвою Plan B виступив знаменитий Instagram-аккаунт 433. У змаганнях беруть участь 32 гравця, які представляють 32 європейські збірні.

Як повідомляв OBOZREVATEL, 1 березня Зінченко завоював Кубок англійської ліги. У фіналі підопічні Пепа Гвардіоли з рахунком 2:1 обіграли "Астон Віллу".

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