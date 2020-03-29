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29 березня • оновлено в 23:18
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Зінченко добув розгромну перемогу на турнірі Plan B по FIFA 20

4.4т
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Український півзахисник "МанСіті" Олександр Зінченко добув розгромну перемогу над російським нападником "Уфи" Данилом Круговим в 1/16 фіналу чемпіонату Європи з комп'ютерної гри FIFA 20.

Футболісти не змогли зіграти за свої збірні, так як ФІФА розводить команди України і Росії. Через це Зінченко вибрав "Ліверпуль", а Круговий - "Барселону". Матч завершився з рахунком 6:1 на нашу користь.

Організатором турніру під назвою Plan B виступив знаменитий Instagram-аккаунт 433. У змаганнях беруть участь 32 гравця, які представляють 32 європейські збірні.

Як повідомляв OBOZREVATEL, 1 березня Зінченко завоював Кубок англійської ліги. У фіналі підопічні Пепа Гвардіоли з рахунком 2:1 обіграли "Астон Віллу".

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Автор
Максим Богданов Максим Богданов
Тема
Кіберспорт
Особа
Олександр Зінченко
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Кристина Cтефанова
Кристина Cтефанова
Пэрэмога! Е б а т ь д е б и л ы!
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3
1
Волгоград Ец
Волгоград Ец
Очень интересная и важная новость.Обоз информируй когда Черчесов с Шевченко сойдутся.
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2
1
Спорт Футбол

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