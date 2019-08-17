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Зінченка прикро позбавили можливості встановити унікальний рекорд в АПЛ

1.1т Читати матеріал російською

Український захисник англійського "Манчестер Сіті" Олександр Зінченко не зміг встановити унікальний рекорд чемпіонату Англії за тривалістю переможної серії.

"Городяни" перемагали в усіх матчах ліги, якщо Зінченко був на полі. Для українця матч 3-го туру АПЛ з "Тоттенхемом" став 24-в рамках англійської Прем'єр-ліги.

"Сіті" на 94-й хвилині зусиллями Габріеля Жезуса забив переможний гол, але після перегляду відеоповтору м'яч був скасований. Суддя зафіксував гру рукою у атакуючих. Зустріч завершилася з рахунком 2:2.

OBOZREVATEL пропонує своїм читачам подивитися, як це було.

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Як повідомляв OBOZREVATEL, в минулому турі Олександр Зінченко повторив історичний рекорд чемпіонату Англії за тривалістю переможних матчів.

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Тема
Чемпіонат Англії
Особа
Олександр Зінченко
Місце
Англія
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