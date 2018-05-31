Зідану надійшла незвична кар'єрна пропозиція

Знаменитий французький тренер Зінедін Зідан, який залишив мадридський "Реал", отримав незвичайну пропозицію від клубу Ліги 1 "Ам'єн". Клуб, який посів 13 місце в чемпіонаті Франції, хотів би бачити 45-річного Зідана в ролі гравця.

"Ам'єн" розмістив пропозицію до Зідана на своїй офіційній сторінці в соціальній мережі. "Зінедін, якщо ви хочете відновити кар'єру гравця, ми чекаємо з нетерпінням", йдеться в повідомленні.

Zinedine, si tu veux reprendre du service en tant que joueur, nous sommes chauds! pic.twitter.com/z4lUoQQzUX - Amiens SC (@AmiensSC) 31 травня 2018 р

Нагадаємо, що 31 травня Зідан на спеціальній прес-конференції оголосив про те, що покидає мадридський "Реал".

У свою чергу президент переможця Ліги чемпіонів Флорентіно Перес зізнався, що такий крок з боку тренера став для нього повною несподіванкою.