Зідана можуть звільнити з "Реала" після поразки від "Шахтаря" – ЗМІ

Майбутнє головного тренера "Реала" Зінедіна Зідана знаходиться під серйозним питанням після поразки в матчі з "Шахтарем" (0:2) в п'ятому турі Ліги чемпіонів.

Як повідомляє видання Sport.es, незважаючи на те, що французький фахівець не думає про відставку, керівництво мадридців сумнівається в тому, що у нього вийде досягти успіху з цією командою. Верхівка "Реала" розуміє далеко не всі тренерські рішення Зідана і незадоволена тим, що Зінедін не може змусити футболістів зібратися в найпотрібніший момент.

В останніх трьох матчах іспанського чемпіонату "вершкові" набрали лише одне очко, а в групі Ліги чемпіонів йдуть на третьому місці, ризикуючи залишитися без плей-оф турніру. Головним кандидатом на пост наставника "Реала" в разі звільнення Зідана джерело називає Маурісіо Почеттіно, який у листопаді 2019 року залишив "Тоттенхем" через незадовільні результати.

Як повідомляв OBOZREVATEL, мадридський клуб встановив особистий антирекорд в Лізі чемпіонів після поразки від "Шахтаря".