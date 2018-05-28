Зідан захопився українцями: спортивні підсумки 27 травня

Головний тренер мадридського "Реала" Зінедін Зідан був у захваті від України і її жителів після перемоги у фіналі Ліги чемпіонів, а в УЄФА похвалили Київ за організацію вирішального матчу турніру. OBOZREVATEL представляє головні спортивні новини неділі, 27 травня.

Крім того, українська тенісистка зробила гучну сенсацію на Roland Garros. Наші читачі вважають найбільш цікавими наступні матеріали:

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