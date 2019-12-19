Зідан встановив історичне досягнення в матчі "Барселона" – "Реал"

Головний тренер мадридського "Реала" Зінедін Зідан відзначився досягненням за підсумками одного з центральних матчів року – "Барселона" – "Реал" (0:0) – в рамках чемпіонату Іспанії.

Зінедін Зідан

Зідан став першим тренером в історії "Реала", який зумів не програти в перших п'яти Ель Класіко на стадіоні "Камп Ноу" в Барселоні.

На домашньому стадіоні "Барселони" французький фахівець здобув дві перемоги і тричі зіграв внічию.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

каталонський клуб не зумів обіграти "Реал" на своєму полі в перенесеному матчі 10-го туру Прімери.

Під час і після матчу в Барселоні відбулися масові заворушення за участю радикалів і борців за незалежність Каталонії. Внаслідок сутичок з поліцією постраждали 60 осіб.

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