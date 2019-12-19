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19 грудня • оновлено в 13:13
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Зідан встановив історичне досягнення в матчі "Барселона" – "Реал"

1.5т
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Головний тренер мадридського "Реала" Зінедін Зідан відзначився досягненням за підсумками одного з центральних матчів року – "Барселона" – "Реал" (0:0) – в рамках чемпіонату Іспанії.

Зінедін Зідан

Зінедін Зідан

Зідан став першим тренером в історії "Реала", який зумів не програти в перших п'яти Ель Класіко на стадіоні "Камп Ноу" в Барселоні.

На домашньому стадіоні "Барселони" французький фахівець здобув дві перемоги і тричі зіграв внічию.

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Автор
Денис Карпов
Тема
Реал - Барселона
Особа
Зінедін Зідан
Місце
Іспанія Барселона
Теги
ФК Барселона Реал Мадрид
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