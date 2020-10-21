Зідан відреагував на поразку від "Шахтаря", розповівши про настрої в "Реалі" після гри

Головний тренер "Реала" Зінедін Зідан назвав поразку від "Шахтаря" (2:3) в 1-му турі Ліги чемпіонів "поганим моментом".

За словами француза, вони змогли поборотися лише в другому таймі.

"Зараз гравці "Реала" роздратовані. Вони чемпіони, тож це природно. Це моя робота як тренера знайти розв'язання проблеми, тому що таких матчів не повинно траплятися", – цитує Зідана пресслужба УЄФА.

Зазначимо, що "Шахтар" став першою українською командою, яка змогла перемогти "вершкових" за 21 рік. Останнім клубом, якому вдавалося взяти три очки в протистоянні з "Реалом", стало "Динамо" Київ.

Перед грою букмекери одноголосно називали фаворитом іспанську команду. На перемогу підопічних Зідана можна було поставити з коефіцієнтом 1,30, тоді як успіх чемпіона України оцінювався показником 9,00.