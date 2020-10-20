Зідан сказав, що зробить у матчі з "Шахтарем" у Лізі чемпіонів

Максим Іншаков Футбол 19:25, 20.10.2020 Оновлено: 20:08, 20.10.2020

Головний тренер мадридського "Реала" Зінедін Зідан напередодні матчу 1-го туру Ліги чемпіонів проти "Шахтаря" зізнався, що постарається в грі з "гірниками" змінити динаміку своєї команди.

Француз пообіцяв боротися, щоби зробити все правильно і щоб його командою пишалися.

"Іноді може бути складно, як у матчі з "Кадісом", який ми програли 0:1. Критика робить нас тільки сильнішими. Її завжди багато після таких матчів, як із "Кадісом". Ми можемо лише приступити до роботи. Відповідальність на мені. У матчі з "Шахтарем" ми постараємося змінити динаміку, а критика буде завжди. Ми провели поганий матч, зустріч із "Шахтарем" може виправити ситуацію. Ми повинні бути разом і боротися", – цитує Зідана клубна пресслужба.

Нагадаємо, що матч "Реал" – "Шахтар" відбудеться 21 жовтня. Уже було опубліковано список телеканалів, які покажуть гру. Крім того, букмекери назвали переможця протистояння.

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