Зідан сказав, що зробить в матчі з "Шахтарем" в Лізі чемпіонів

Головний тренер мадридського "Реала" Зінедін Зідан, напередодні матчу 1-го туру Ліги чемпіонів проти "Шахтаря", зізнався, що постарається в грі з "гірниками" змінити динаміку своєї команди.

Француз пообіцяв боротися, щоб зробити все правильно і його командою пишалися.

"Іноді може бути складно, як в матчі з "Кадісом", який ми програли 0:1. Критика робить нас тільки сильнішими. Її завжди багато після таких матчів, як з "Кадісом". Ми можемо лише приступити до роботи. Відповідальність на мені. У матчі з "Шахтарем" ми постараємося змінити динаміку, а критика буде завжди. Ми провели поганий матч, зустріч з "Шахтарем" може виправити ситуацію. ми повинні бути разом і боротися", – цитує Зідана клубна пресслужба.

Нагадаємо, що матч "Реал" – "Шахтар" відбудеться 21 жовтня. Вже був опублікований список телеканалів, який покаже гру. Крім того, букмекери назвали переможця протистояння.