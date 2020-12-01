Зідан прокоментував поразку від "Шахтаря" в Лізі чемпіонів

Головний тренер "Реала" Зінедін Зідан, коментуючи поразку від "Шахтаря" в 5-му турі групового етапу Ліги чемпіонів, відмовився обговорювати свою відставку

У той же час француз зізнався, що в команді настали важкі часи.

"Я не думаю про відставку. У нас важкі часи. Поганий відрізок з точки зору результатів. Це реальність, але потрібно йти далі. Ми знали, що сьогодні нас чекає фінал, і ми готувалися до нього добре. Перший тайм був відмінним, ми заслуговували голи, але не змогли забити. Залишився один матч, і в ньому потрібно вигравати. У мене є сили, і я віддам усе, як завжди, як і всі гравці. У минулому турі Ла Лізi ми дійсно не заслуговували перемоги, але не сьогодні. Потрібно підняти голову і подумати про наступну гру. У нас просто немає іншого вибору", – цитує ЗіЗу Marca

Зідан вважає, що до поразки призвело багато моментів.

"Ми високо пресингували, підбирали багато м'ячів, створювали моменти. Єдине, що ми не змогли забити першими, що спростило б гру. Нам потрібно впоратися з цією ситуацією. Ми продовжимо старанно працювати і вірити в те, що ми робимо. Це складний момент, але нам потрібно показати свій характер і гордість. Сьогодні ми не заслуговували на поразку, це дуже прикро. Нам доведеться виграти останній матч, тому що сьогодні не вдалося. Ми будемо вірити і будемо боротися", – зазначив Зідан.

Як повідомляв OBOZREVATEL, "Шахтар" на груповому етапі Ліги чемпіонів сезону 2020/2021 зміг двічі обіграти "Реал". Гра 1-го туру завершилася з рахунком 3:2, а 5-го – 2:0.