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Зідан прийняв важливе рішення по Луніну

1.5тЧитати матеріал російською

Український голкіпер "Реала" Андрій Лунін потрапив у заявку своєї команди на передсезонне турне по Північній Америці.

Про це на своїй сторінці в мережі Twitter інформує радіостанція Cope.

Крім Андрія Луніна, в заявці "Реала" на передсезонний тур також присутні воротарі Тібо Куртуа, Кейлор Навас і Люка Зідан - син головного тренера Зінедіна Зідана.

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"Нам було складно": Лунін висловився про вихід у фінал молодіжного ЧС

В рамках північноамериканського турне мадридський клуб проведе зустрічі виставкового турніру - Міжнародного кубка чемпіонів, де зіграє з "Баварією", "Арсеналом" і "Атлетіко".

Андрій Лунін

Андрій Лунін

Минулий сезон Андрій Лунін провів у складі "Леганеса", де задовольнявся роллю запасного. Знову увагу спортивного світу українець звернув на себе на початку літа, коли в складі молодіжної збірної України (U-20) виграв чемпіонат світу і отримав приз найкращому голкіперу турніру.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше наставник "Вершкових" Зінедін Зідан зважився заради Луніна на несподіваний крок.

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Особа
Андрiй Лунiн
Місце
ІспаніяМадрид
Тег
Реал Мадрид
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