Зідан прийняв важливе рішення по Луніну

Український голкіпер "Реала" Андрій Лунін потрапив у заявку своєї команди на передсезонне турне по Північній Америці.

Про це на своїй сторінці в мережі Twitter інформує радіостанція Cope.

💥 Informa @melchorcope



📜 Lista del Madrid para la pretemporada



🧤 Courtois, Lucas, Lunin, Keylor



⛔️`Vallejo, Carvajal, Odriozola, Marcelo, Ramos, Mendy, Varane, Nacho



⚽️ Kroos, Isco, Modric, Asensio, Brahim



⚡️ Benzema, Jovic, Hazard, Vinicius, Lucas, Rodrygo, Mariano, Bale pic.twitter.com/butbbi141H - El Partidazo de COPE (@partidazocope) July 2, 2019

Крім Андрія Луніна, в заявці "Реала" на передсезонний тур також присутні воротарі Тібо Куртуа, Кейлор Навас і Люка Зідан - син головного тренера Зінедіна Зідана.

В рамках північноамериканського турне мадридський клуб проведе зустрічі виставкового турніру - Міжнародного кубка чемпіонів, де зіграє з "Баварією", "Арсеналом" і "Атлетіко".

Андрій Лунін

Минулий сезон Андрій Лунін провів у складі "Леганеса", де задовольнявся роллю запасного. Знову увагу спортивного світу українець звернув на себе на початку літа, коли в складі молодіжної збірної України (U-20) виграв чемпіонат світу і отримав приз найкращому голкіперу турніру.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше наставник "Вершкових" Зінедін Зідан зважився заради Луніна на несподіваний крок.

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