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Зідан прийняв несподіване рішення про нову роботу

3.3тЧитати новину російською

Колишній тренер мадридскього "Реала" Зінедін Зідан хоче очолити "Манчестер Юнайтед" і змінити на посту головного тренера Жозе Моуріньо. Така сенсаційна новина підірвала світовий інформаційний простір.

Після несподіваної відставки француза з "королівського клубу" було дуже багато розмов і припущень, чим далі він буде займатися. У пресі з'являлися версії про те, що ось-ось Зідан очолить збірні Франції, Катару, клуби "ПСЖ" , "Челсі".

Всі ці припущення виявилися лише слухамі. Авторитетне в світі спорту видання L'Equipe стверджує, що Зідан твердо має намір перебратися в Манчестер. На сайті видання вже повним ходом йде опитування: "Чи зможе Зідан проявити себе в Манчестері краще, ніж в Мадриді?" 60 відсотків тих, хто проголосував, впевнені в цьому.

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Ще в 1999 році легендарний наставник манкуніанців сер Алекс Фергюсон, що безуспішно намагався купити француза в "МЮ", сказав про Зідана так: "Дайте мені десять шматків дерева і Зінедіна Зідана і я виграю Лігу чемпіонів." Фергюсона вже давно немає на тренерському містку "Червоних дияволів", але через майже 20 років в його команді все ж може з'явиться Зідан.

Як повідомляв OBOZREVATEL, відео, в якому знаменитий футболіст і тренер Зінедін Зідан на більярдному столі виконав "марсельну рулетку", зібрало 150000 переглядів.

Читайте всі новини по темі "Чемпіонат Англії" на сайті "OBOZREVATEL".

Тема
Чемпіонат Англії
Особи
Зінедін ЗіданЖозе МоуріньоАлекс Фергюсон
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