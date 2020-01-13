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13 січня • оновлено в 22:17
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Зідан поставив умову "Реалу" через Луніна

2.2т
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Головний тренер мадридського "Реала" Зінедін Зідан зажадав від керівництва клубу встати на захист українського воротаря Андрія Луніна.

Французький фахівець висловив здивування з приводу того, що наш співвітчизник не отримував ігрової практики в "Вальядоліді", через що залишить команду. На думку Зідана, Лунін є голкіпером високого рівня, і зобов'язаний грати, пише Gol Digital.

З цієї причини наставник "галактікос" зажадав від президента клубу Флорентіно Переса включити в майбутню нову орендну угоду українця мінімальну кількість ігор, яку Андрій повинен отримати в основному складі.

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Андрій Лунін

Андрій Лунін

marca.com

Відзначимо, що в нинішньому сезоні Лунін всього лише двічі виходив у складі "Вальядоліді" – в одній грі Кубка Іспанії він відстояв на "нуль", а в другій відбив два пенальті і вивів команду до наступного кола.

Як повідомляв OBOZREVATEL, ЗМІ повідомив про те, де повинен продовжити кар'єру Андрій Лунін.

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Автор
Олександр Чеканов Олександр Чеканов
Особи
Андрiй Лунiн Зінедін Зідан
Місце
Іспанія Мадрид
Тег
Реал Мадрид
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