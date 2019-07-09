Зідан пішов на радикальний крок заради Луніна

Тренерський штаб "Реала" на чолі із Зінедіном Зіданом вирішив віддати в оренду одного з воротарів клубу Люку Зідана, що значно підвищує шанси українця Андрія Луніна закріпитися в складі.

люка Зідан

Старший син наставника "Реалу", Люка Зідан, рішенням керівництва відправлений на річне "стажування" в "Расинг", який грає в іспанській Сегунді - другому за силою дивізіоні країни, повідомляє Marca.

Таким чином, у "Реала" залишається три голкіпери: Тібо Куртуа, Андрій Лунін і Кейлор Навас. При цьому подальше перебування костариканця Наваса в команді також залишається під питанням. Зідан бачить основним воротарем клубу бельгійця Куртуа, а триразовий переможець Ліги чемпіонів Навас не збирається миритися з цим і готовий погодитися на першу ж гідну пропозицію з іншого топ-клубу.

Якщо Кейлор Навас все-таки покине мадридців, то другим воротарем команди з імовірністю 99% стане українець Лунін.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Андрій Лунін був включений до складу "Реала" на літнє передсезонне турне по США і Канаді.

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