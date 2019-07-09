ГоловнаНовини
МоваЯзык
ЕкономікаШоу

/Новини футболу

Зідан пішов на радикальний крок заради Луніна

2.4тЧитати матеріал російською

Тренерський штаб "Реала" на чолі із Зінедіном Зіданом вирішив віддати в оренду одного з воротарів клубу Люку Зідана, що значно підвищує шанси українця Андрія Луніна закріпитися в складі.

люка Зідан

люка Зідан

Старший син наставника "Реалу", Люка Зідан, рішенням керівництва відправлений на річне "стажування" в "Расинг", який грає в іспанській Сегунді - другому за силою дивізіоні країни, повідомляє Marca.

Новини
"Спотворюють мої слова": Малиновський звинуватив "Генк" у брехні

Таким чином, у "Реала" залишається три голкіпери: Тібо Куртуа, Андрій Лунін і Кейлор Навас. При цьому подальше перебування костариканця Наваса в команді також залишається під питанням. Зідан бачить основним воротарем клубу бельгійця Куртуа, а триразовий переможець Ліги чемпіонів Навас не збирається миритися з цим і готовий погодитися на першу ж гідну пропозицію з іншого топ-клубу.

Якщо Кейлор Навас все-таки покине мадридців, то другим воротарем команди з імовірністю 99% стане українець Лунін.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Андрій Лунін був включений до складу "Реала" на літнє передсезонне турне по США і Канаді.

Підписуйся на наш Instagram! Отримуй лише найважливіше!

Читайте всі новини по темі "Трансфери" на сайті "OBOZREVATEL".

Тема
Трансфери
Особи
люка ЗіданАндрiй Лунiн
Місце
ІспаніяМадрид
Тег
Реал Мадрид
Поділитися у Facebook
0
Коментарі
0
0
Смішно
3
Цікаво
0
Сумно
0
Треш
Щоб проголосувати за коментар чи залишити свій коментар на сайті, до свого облікового запису MyOboz або зареєструйтеся, якщо її ще немає.
Зареєструватися
Показати коментарі
Нові
Старі
Кращі
Найгірші
Коментарі на сайті не модеровані

Блоги / думки

ads pixel