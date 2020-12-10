Зідан йде з "Реала" – ЗМІ

Головний тренер мадридського "Реала" Зінедін Зідан повідомив президенту іспанського клубу Флорентіно Пересу, що після закінчення сезону-2020/21 покине команду за власним бажанням.

Як повідомляє Diario Gol, причиною такого рішення 48-річного французького фахівця стало невдоволення трансферною компанією. За версією ЗМІ, Перес обіцяв Зідану купити Поля Погба, Садіо Мане і Едуардо Камавінгу, але не дотримав слова.

Журналісти припускають, що ЗіЗу пiсля того, як пiде з "Реала", може змінити Дешама у збірнiй Франції. Серед інших варіантів нібито розглядаються тренерські посади в "Ювентусі" і ПСЖ.

Нагадаємо, що в груповому етапі Ліги чемпіонів "Реал" сенсаційно програв "Шахтарю". Зустріч в Іспанії завершилася з рахунком 2:3, при тому, що до перерви "вершкові" "горіли" 0:3.