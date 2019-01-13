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Зрадника України зі збірної Росії виганяють з клубу

6.4тЧитати матеріал російською

Турецький "Фенербахче" відмовився продовжувати угоду з уродженцем Дніпра, а нині російським захисником Романом Нойштедтером.

Роман Нойштедтер

Роман Нойштедтер

sports.ru

Контракт 30-річного гравця оборони закінчується влітку 2019 го. Як повідомляє Fanatik, турки не зацікавлені в продовженні співпраці з футболістом збірної Росії. Однак покупців на Нойштедтера поки не знайшлося, тому не виключено, що в найближчі півроку захисник продовжить виступати за турецький клуб.

Росіянин грає за "Фенербахче" з 2016 року. У нинішньому розіграші чемпіонату Туреччини він провів 17 матчів, забив один гол і двічі отримав жовту картку.

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Нагадаємо, що українець Нойштедтер навесні 2016 року офіційно став громадянином Російської Федерації. Як повідомляв OBOZREVATEL, спортсмен пояснив, чому проміняв Україну на Росію.

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Тема
чемпіонат Туреччини
Особа
Роман Нойштедтер
Місце
Туреччина
Тег
Фенербахче Стамбул
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Крымчанин Юрий
Крымчанин Юрий
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