Зрадника України зі збірної Росії виганяють з клубу

Турецький "Фенербахче" відмовився продовжувати угоду з уродженцем Дніпра, а нині російським захисником Романом Нойштедтером.
Роман Нойштедтер
sports.ru
Контракт 30-річного гравця оборони закінчується влітку 2019 го. Як повідомляє Fanatik, турки не зацікавлені в продовженні співпраці з футболістом збірної Росії. Однак покупців на Нойштедтера поки не знайшлося, тому не виключено, що в найближчі півроку захисник продовжить виступати за турецький клуб.
Росіянин грає за "Фенербахче" з 2016 року. У нинішньому розіграші чемпіонату Туреччини він провів 17 матчів, забив один гол і двічі отримав жовту картку.
Нагадаємо, що українець Нойштедтер навесні 2016 року офіційно став громадянином Російської Федерації. Як повідомляв OBOZREVATEL, спортсмен пояснив, чому проміняв Україну на Росію.
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