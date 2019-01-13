Зрадника України зі збірної Росії виганяють з клубу

Турецький "Фенербахче" відмовився продовжувати угоду з уродженцем Дніпра, а нині російським захисником Романом Нойштедтером.

Роман Нойштедтер sports.ru

Контракт 30-річного гравця оборони закінчується влітку 2019 го. Як повідомляє Fanatik, турки не зацікавлені в продовженні співпраці з футболістом збірної Росії. Однак покупців на Нойштедтера поки не знайшлося, тому не виключено, що в найближчі півроку захисник продовжить виступати за турецький клуб.

Росіянин грає за "Фенербахче" з 2016 року. У нинішньому розіграші чемпіонату Туреччини він провів 17 матчів, забив один гол і двічі отримав жовту картку.

Новини Зраднику України зі збірної Росії влаштували цькування у Туреччині

Нагадаємо, що українець Нойштедтер навесні 2016 року офіційно став громадянином Російської Федерації. Як повідомляв OBOZREVATEL, спортсмен пояснив, чому проміняв Україну на Росію.

Підпишись на Telegram-канал і подивись, що відбудеться далі!