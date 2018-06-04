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Зі зрадником України: Моуріньо засвітився у відео російських пропагандистів

3.2тЧитати новину російською

Головний тренер "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуріньо взяв участь в зйомках презентаційного ролика російського пропагандистського телеканалу RT до ЧС-2018. Португальський фахівець засвітився в відео зі зрадником України шахістом Сергієм Карякіним.

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Росіяни змусили Моурінью вимовити по-російськи фразу "Це Росія".

У зйомках ролика також взяли участь балетна трупа Михайлівського театру, хокеїст московського "Динамо" Володимир Брюквин, член збірної Росії з художньої гімнастики Катерина Селезньова, збірна Росії з синхронного плавання, льотчик-космонавт Олег Кононенко і чемпіон Росії з футбольного фрістайлу Ігор Олійник.

Моурінью запрошений телеканалом RT в якості експерта і буде висвітлювати матчі ЧС-2018.

Як повідомляв OBOZREVATEL, ФІФА представила офіційну заставку ЧС-2018.

Читайте всі новини по темі "ЧС-2018" на сайті "Обозреватель".

Тема
ЧС-2018
Особи
Жозе МоуріньоСергій Карякін
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