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"Зі свистом": відомий журналіст "припечатав" "Динамо" за провал у ЛЧ

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Кривдник київського "Динамо" в Лізі чемпіонів бельгійський "Брюгге" провів перший матч плей-офф турніру, обігравши на виїзді австрійський ЛАСК — 1:0. Гол із пенальті на 10-й хвилині забив Ваканен.

Головний редактор тижневика "Футбол" Артем Франков поділився думкою про шанси "Брюгге" на прохід в основний раунд ЛЧ.

"Зі свистом": відомий журналіст "припечатав" "Динамо" за провал у ЛЧ

ФК "Брюгге"

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"Схоже, як і передбачалося, "Брюгге" зі свистом проходить у груповий турнір... Боже мій, який рідкісний шанс запороло "Динамо"! І якими словами накажете поминати відомих вам людей? Дякувати їм за виконану роботу, перейматися їхніми труднощами, входити в їхнє становище?! Рука не піднімається, слово не мовиться!" — написав Франков у своєму телеграм-каналі.

Як повідомляв OBOZREVATEL, 16 серпня керівництво "Динамо" офіційно оголосило, хто входить до нового тренерського штабу Михайличенка.

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Тема
Ліга чемпіонів
Особа
Артем Франков
Теги
ФК Брюгге ФК Динамо Київ
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