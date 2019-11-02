Журналісти розкрили корупційні схеми Павелка

Журналісти передачі "STOP Корупції", який виходить на "5 каналі", присвятили один з випусків президенту Федерації футболу України (ФФУ) Андрію Павелку.

Щороку УЄФА в рамка соціальної програми "Хет-трик" виділяє Україні 6 млн євро на будівництво футбольних полів зі штучним покриттям. Цих коштів достатньо, щоб кожен рік будувати 300 майданчиків по всій Україні, але ФФУ зважилася розпорядиться європейськими мільйонами по іншому.

Замість будівництва майданчиків, глава ФФУ Павелко вирішив побудувати завод з виготовлення штучного покриття для футбольних полів. Для цього в 2016 році ФФУ створює ТОВ "ФФУ-Продакшн" і витрачає 8 млн євро соціальної програми на будівництво цього заводу.

Вітчизняне покриття вийшло дорожче, ніж закордонні аналоги. Раніше ФФУ купувала іноземне покриття по 12 євро м2, а ціна на власному заводі несподівано підскочила до 16 євро.

"Це фейковий завод. Він був створений саме для розкрадання державних коштів", - стверджує Ігор Кочетов, президент Федерації футболу Києва.

На той час Павелко був нардепом і головою бюджетного комітету, тому ТОВ "ФФУ-Продакшн" почала отримувати бюджетні гроші.

Виявилося, що глава ФФУ Павелко звернувся в главі бюджетного комітету Павелкв з проханням виділити 270 млн грн на будівництво футбольних майданчиків і Павелко Павелцi не відмовив. Завдяки оборудкою з тендерною документацією кошти отримала вище зазначене ТОВ "ФФУ-Продакшн".

Виявилося, що на бюджетні кошти і на своєму заводі збудували майданчиків за 1.5 млн за штуку при собівартості в 700 000 євро.

Тим, хто почав ставити незручні питання, ФФУ відразу показала "червону картку". У ряді регіонів під дією Павелка почалися зміни керівників.

Офіційно, Андрій Миколайович живе на скромну депутатську зарплату, але акаунт його цивільної дружини Катерини рясніє дорогими речами і відпочинком на елітних курортах. Крім того, журналістам стало відомо, що сім'я Павелко знімала апартаменти в Києві за 410 000 грн в місяць.

У минулому році НАБУ відкрило відразу три справи, проте не дивлячись на це, хоч якимись результатами Антикорупційне відомство похвалитися не може. Є зв'язок в тому, що першим віце-президента ФФУ є начальник спеціалізованої антикорупційної прокуратури Назар Холодницький, можна лише здогадуватися.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в травні цього року Національне агентство з попередження корупції (НАПК) викликало 16 осіб для дачі пояснень в найближчі дні і складання протоколів про адміністративні правопорушення в разі наявностей підстав.

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