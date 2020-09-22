Журналіст з РФ про матч "Гент" – "Динамо": киянам доведеться виносити м'яч абикуди

Відомий російський журналіст Юрій Розанов вважає, що "Гент" обіграє "Динамо" в першому матчі плей-оф кваліфікації Ліги чемпіонів.

Він заявив, що київський клуб не заслужив перемогти в поєдинку попереднього раунду відбору до ЛЧ проти АЗ. Росіянин висловив думку, що підопічним Мірчі Луческу не вдасться впоратися з тиском бельгійської команди.

"Обидві команди перемогли в минулому раунді з однаковим рахунком. Але хоча я ставив на Київ (і добре вгадав), повинен сказати, що Київ по грі перемоги не заслуговував. А ось із бельгійцями навпаки. Не вгадав. А гра сподобалася. Думаю, що киянам доведеться багато і часто виносити м'яч абикуди. Тиск бельгійців (якщо він буде таким же, як із "Рапідом") витримати буде непросто. І я не впевнений, що "Динамо" з цим впорається. Переможе "Гент"", – написав Розанов у своєму прогнозі на матч на сайті Betting.team.

Як повідомляв OBOZREVATEL, букмекери назвали фаворита поєдинку "Гент" – "Динамо", який відбудеться в середу, 23 вересня.