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1 червня • оновлено в 21:20
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Журналіст вказав на слабкість у грі "Динамо" в матчі з "Шахтарем"

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Відомий спортивний журналіст Артем Франков назвав перемогу "Шахтаря" над "Динамо" у 24-му турі УПЛ найбільш впевненою за останні кілька років.

Головний редактор журналу "Футбол", зокрема, зазначив слабку фізичну готовність столичної команди.

Шахтар – Динамо

Шахтар – Динамо

ФК "Шахтар"

"Якщо взяти до уваги те, що сталося потім, у мене склалося враження, що "Динамо" грало з повною викладкою. Більш того, рвонувши "на десять тисяч, як на п'ятсот", видохлося і виявилося не готовим до другого тайму. У той час, як "Шахтар", підтримуючи досить рівний темп, забив три футзальних м'ячи та здобув перемогу. Ризикну припустити, що за кілька років це – найбільш впевнена перемога "гірників" над "киянами". "Динамо" виявилося не готовим "відбігати", а "Шахтар" взяв і виграв", – написав Франков в редакторській колонці видання.

Як повідомляв OBOZREVATEL, головний тренер київського "Динамо" Олексій Михайличенко стримано відреагував на поразку своєї команди від "Шахтаря".

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Автор
Олександр Чеканов Олександр Чеканов
Теми
Динамо - Шахтар Прем'єр-ліга України
Особа
Артем Франков
Теги
ФК Шахтар ФК Динамо Київ
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