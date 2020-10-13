Журналіст висловився про договірні матчі в УПЛ і пригрозив назвати учасників

Відомий журналіст Ігор Циганик натякнув на те, що деякі матчі стартових турів української Прем'єр-ліги могли мати договірний характер.

В ефірі програми "Циганик LIVE" на YouTube-каналі Football Hub він звернувся до президентів, футболістів і тренерів наших команд, закликавши їх виправити цю ситуацію. В іншому випадку журналіст пригрозив назвати людей, які займаються цими справами.

"Я хочу звернутися до президентів футбольних клубів, футболістів і головним тренерів. Якщо ситуація не виправиться, то мені доведеться безпосередньо називати команди, учасників. Є підозри, що деякі матчі на старті УПЛ мали не зовсім спортивний характер. Хтось десь через Закарпатті розмитнював комбайни і вирішив віддати гроші на футбольному полі. Якщо ви вважаєте, що це залишиться невідомим, то воно все одно вилізе на поверхню. Я думаю, що ті, хто зрозумів, про що я, повинні зробити висновки", – заявив Циганик .

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Українська асоціація футболу (УАФ) жорстко покарала ФК "Суми" і відомого тренера Олександра Севідова через договірні матчі.