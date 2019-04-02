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Журналіст розповів про "дуже серйозний конфлікт" Хацкевича в "Динамо"

3.1тЧитати матеріал російською

Ведучий "Профутбол" Ігор Циганик розповів, що між нападаючим Дерлісом Гонсалесом і головним тренером "Динамо" Олександр Хацкевич були серйозні розбіжності.

"Не можна сказати, що "Динамо" не дуже горіло бажанням підписувати цього футболіста, але був дуже серйозний конфлікт між Дерлісом Гонсалесом і клубом. Між тренером і парагвайцем. У певний момент Хацкевич просто не бачив Гонсалеса в стартовому складі "Динамо". Не бачив і все. І було видно, що Гонсалес не може знайти себе тут. Але у нього був контракт, який потрібно було відпрацьовувати. І він був готовий зробити це, граючи, наприклад, за дубль, а потім піти безкоштовно. Але "Динамо" потрібно було повернути гроші за нього – це близько 11 млн євро, заплачених "Базелю", - заявив журналіст в ефірі "Циганик LIVE".

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Циганик упевнений, що ситуація зараз досить стабільна для "Динамо" в плані грошей. Кияни не тільки нічого не втратили, а й, можливо, отримають шанс повернути собі гроші, заплачені за Гонсалеса.

"І зараз історія під назвою "переїзд Буено в "Сан-Паулу" залежить тільки від того, чи домовляться "Сантос" із "Динамо" щодо Гонсалеса. Якщо ж "Сантос" дасть добро, то цей трансфер відбудеться, а вже потім клуби будуть вирішувати, що робити далі. Можливо, влітку бразильці захочуть викупити Гонсалеса або інший клуб зробить пропозицію щодо парагвайця", - підсумував Циганик.

Нагадаємо, що Гонсалес, який влітку 2018 року на правах оренди перейшов у бразильський "Сантос", може покинути український клуб. "Біло-сині" планують виручити за парагвайського півзахисника 10 млн євро.

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Особи
Ігор ЦиганикДерліс ГонсалесОлександр Хацкевич
Тег
ФК Динамо Київ
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