Журналіст розповів, кого хоче купити "Динамо"

Олександр Чеканов Футбол 22:40, 14.12.2020 Оновлено: 23:03, 14.12.2020

Київське "Динамо" в зимове трансферне вікно розглядає варіант запрошення лише іноземних футболістів.

Про це в ефірі авторської програми "Циганик Live" повідомив український журналіст Ігор Циганик. За його словами, головний тренер команди Мірча Луческу має намір посилити позиції опорного півзахисника, центрального захисника і, можливо, форварда.

"Прізвищ українських там немає. Це іноземні футболісти. Луческу наполягає на тому, що, якщо брати легіонера, то він повинен бути сильнішим на дві голови за тих футболістів, які є в "Динамо". А такі футболісти дорого коштують. Насамперед потрібно посилити середину поля. Потрібен опорний хав, потрібен досвідчений центральний захисник, і розглядається кандидатура нападника, який відразу почне забивати", – сказав Циганик.

Як повідомляв OBOZREVATEL, київське "Динамо" дізналося суперника в 1/16 фіналу Ліги Європи.

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