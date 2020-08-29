Журналіст розкрив "вбивчу фразу" Мессі в розмові з Гвардіолою

Журналіст Крітобаль Сорія в програмі El Chiringuito de Jugones розкрив деякі подробиці розмови форварда "Барселони" Ліонеля Мессі з головним тренером "Манчестер Сіті" Пепом Гвардіолою.

За словами Сорії, бесіда відбулася у вівторок, 25 серпня.

"Коли Мессі вирішив покинути "Барселону", він першим ділом подумав про "Манчестер Сіті" і розмові з Гвардіолою. Він подзвонив Пепу і сказав: "Я хочу виграти два наступних "Золотих м'яча" і зможу зробити це тільки з тобою". Це вбивча фраза, яку використовував Мессі", – сказав журналіст.

Як повідомляв OBOZREVATEL, 25 серпня Ліонель Мессі повідомив керівництво "Барселони" про бажання розірвати контракт. Він пояснив своє рішення особистими мотивами. При цьому ЗМІ назвали умову, при якому футболіст залишиться в столиці Каталонії.

Одним з претендентів на Ліонеля Мессі називають туринський "Ювентус", де виступає Кріштіану Роналду.

Також в пресі з'явилася інформація, що Лео подзвонив головному тренеру "Манчестер Сіті" Хосепу Гвардіолі і обговорив з ним своє майбутнє, а "Барселона" відправила футболістові факс з проханням залишитися в клубі до кінця кар'єри.

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