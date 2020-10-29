Журналіст розкрив подробиці карантину в "Динамо"

Ведучий програми "ТаТоТаке" Михайло Співаковський заявив, що після повернення до Києва з матчу другого туру Ліги чемпіонів проти "Ференцвароша" футболісти "Динамо" відразу поїдуть на тренувальну базу.–

Під час ефіру на однойменному YouTube-каналі журналіст повідомив, що гравці проведуть в Конча-Заспі весь час перед матчами з "Дніпром-1" (УПЛ, субота, 31 жовтня), "Барселоною" (ЛЧ, середа, 4 листопада) і "Шахтарем" (УПЛ, неділя, 8 листопада). Тільки після цього футболісти зможуть побачитися зі своїми сім'ями.

Співаковський також відзначив, що таке рішення було ухвалено ще до виїзного поєдинку проти "Ференцвароша", який закінчився внічию 2:2.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше стало відомо про коронавірус у складі "Динамо". Позитивний тест на наявність захворювання здали ключові виконавці Георгій Бущан і Віталій Миколенко.