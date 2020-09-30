Журналіст розкрив першочергове завдання "Динамо"

Максим Іншаков Футбол 19:54, 30.09.2020 Оновлено: 20:39, 30.09.2020

Ведучий шоу "ТаТоТаке" Михайло Співаковський розповів, що насамперед київське "Динамо" планує підсилити позицію в центрі поля.

Як уточнив журналіст, вирішуватиметься це питання, можна сказати, в найближчі години.

"За моєю інформацією, питання номер нуль зараз для "Динамо" – це придбання другого опорного півзахисника в ротацію і конкуренції Сидорчуку, який зараз дуже непоганий", – заявив журналіст.

Як повідомляв OBOZREVATEL, матч-відповідь раунду плей-оф ЛЧ "Динамо" – "Гент" пройшов на столичному НСК "Олімпійський" 29 вересня і завершився з рахунком 3:0.

Після поєдинку Мірча Луческу прокоментував гру своєї команди, зазначивши, що задоволений рахунком на табло, але не задоволений якістю футболу, який показали його підопічні.

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