Журналіст розкритикував українських уболівальників за "нафталіновий пережиток з минулого"

Українським футбольним вболівальникам слід раз і назавжди відмовитися від дудок і почати підтримувати команди по-європейськи.

З таким закликом в ефірі програми "Великий футбол" виступив її ведучий Олександр Денисов, коментуючи матч національної збірної у Лізі націй з Німеччиною, під час якого на "Олімпійському" постійно звучали дудки.

"Здавалося б такий нафталіновий пережиток з минулого ці дудки. І раптом 2020 рік знову дивує. В суботу була абсолютно незрозуміла епідемія у вигляді їх напливу на "Олімпійському". Друзі, збірна дуже потребує вашої підтримки в матчі з Іспанією, в найважливішому матчі, підтримайте її емоціями, голосами, піснями, гімном! А від дудок відмовтеся назавжди", – заявив Денисов.

Як повідомляв OBOZREVATEL, збірна України програла збірній Німеччини к Лізі націй і опустилася на третє місце групи 4 дивізіону А турніру. Під час матчу лідер нашої команди Андрій Ярмоленко обматюкав свого партнера Олександра Караваєва.