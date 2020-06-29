Журналіст про відставку Михайличенка: забудьте про це

Президент київського "Динамо" Ігор Суркіс не збирається відправляти у відставку головного тренера команди Олексія Михайличенка.

За даними журналіста Ігоря Циганика, нинішній наставник "біло-синіх" допрацює до завершення сезону, незважаючи на не дуже вдалі результати.

"Жодних змін на тренерській лавці у "Динамо" до кінця сезону не буде. Забудьте про це. У Михайличенка є завдання – завоювати друге місце. І зараз він на ньому знаходиться. Так, календар у команди складний, може статися все, що завгодно. Але зараз жодних змін не буде. Ми, можливо, чогось там хочемо на емоціях, але Михайличенко буде працювати до кінця сезону. Однак може бути будь-яка ситуація, за якої він сам прийде і напише заяву про відставку. Але це якщо він сам не витримає. З боку ж керівництва клубу жодних змін на даному етапі не планується", – цитує Циганика XSPORT.

Як повідомляв OBOZREVATEL, "Динамо" в 28-му турі програло в Чернігові місцевій "Десні" (3:2). Олексій Михайличенко емоційно відреагував на результат матчу.