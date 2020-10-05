Журналіст повідомив про серйозність травм лідерів "Динамо"

Михайло Морозов
Михайло Морозов
Футбол
4,5 т.
Владислав Супряга

Ведучий програми "ТаТоТаке" Михайло Співаковський спростував інформацію про те, що лідери "Динамо" Віталій Буяльський та Владислав Супряга отримали мікропошкодження.

Журналіст заявив, що у Віталія трапився рецидив травми, яка вже турбувала його сім років тому. Що стосується молодого нападника, то у нього є підозри на проблеми із задньою поверхнею стегна.

"Уже напевно всі знають, що у них травми. І не просто мікропошкодження, як це було сказано під час трансляції. У Буяльського підозри на проблеми з паховими кільцями, причому це рецидив, тому що така проблема вже була сім років тому. Наскільки я розумію, останнім часом Віталій грав на уколах і просто задолбався, тому що це боляче. Що стосується Супряги, то попередній діагноз – задня поверхня стегна, але МРТ це не показало. У будь-якому випадку, ризикувати Супрягою зараз теж ніхто не стане", – розповів Співаковський.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Віталій і Владислав стали далеко не єдиними футболістами, які не зможуть допомогти збірній України в матчах проти Франції, Німеччини та Іспанії.

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