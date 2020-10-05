Журналіст повідомив про серйозність травм лідерів "Динамо"

Ведучий програми "ТаТоТаке" Михайло Співаковський спростував інформацію про те, що лідери "Динамо" Віталій Буяльський та Владислав Супряга отримали мікропошкодження.

Журналіст заявив, що у Віталія трапився рецидив травми, яка вже турбувала його сім років тому. Що стосується молодого нападника, то у нього є підозри на проблеми із задньою поверхнею стегна.

"Уже напевно всі знають, що у них травми. І не просто мікропошкодження, як це було сказано під час трансляції. У Буяльського підозри на проблеми з паховими кільцями, причому це рецидив, тому що така проблема вже була сім років тому. Наскільки я розумію, останнім часом Віталій грав на уколах і просто задолбався, тому що це боляче. Що стосується Супряги, то попередній діагноз – задня поверхня стегна, але МРТ це не показало. У будь-якому випадку, ризикувати Супрягою зараз теж ніхто не стане", – розповів Співаковський.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Віталій і Владислав стали далеко не єдиними футболістами, які не зможуть допомогти збірній України в матчах проти Франції, Німеччини та Іспанії.