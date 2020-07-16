Журналіст показав, як виглядає арбітр після побиття в матчі Першої ліги (Джерело фото - fakty.ua).

Керівник телеканалів "Футбол" Олександр Денисов опублікував у себе в Instagram фотографію арбітра Юрія Іванова, який був побитий після матчу Першої ліги між "Агробізнесом" і "Минаєм".

"Це обличчя арбітра матчу Першої ліги "Агробізнес" – "Минай" Юрія Іванова. Він був побитий відразу після гри. Били в основному по корпусу, але влетіло й по обличчю. Матч завершився перемогою "Миная" 2:0. У середині першого тайму Іванов не поставив пенальті у ворота "Миная". Епізод був дійсно суперечливим. Що буде тепер? Хто буде покараний, як покараний? Будемо уважно спостерігати й висвітлювати розгляд цьієї не тільки резонансної, але вже й кримінальної справи ", – підписав знімок Денисов.

Олександр Денисов показав, як виглядає арбітр після побиття в матчі Першої ліги Instagram Олександра Денисова

Нагадаємо, що завдяки виїзній перемозі над "Агробізнесом" "Минай" змістив своїх суперників з другого рядка в турнірній таблиці Першої ліги, відірвавшись від них на одне очко.

Як повідомляв OBOZREVATEL, президент "Агробізнесу" Олег Собуцький, який також є віцепрезидентом УАФ, прокоментував інформацію про побиття судді Іванова, заявивши, що, навпаки, стримував розлючених уболівальників, які хотіли зробити з бригади арбітрів "купу м'яса".

Пізніше стало відомо, що сам арбітр звинуватив Собуцького в рукоприкладстві.